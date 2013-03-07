Защита Тимошенко заявляет о давлении прокуратуры на Кужель

Защита экс-премьер-министра Украины заявляет, что прокуроры во время судебных следственных действий оказывали давление на свидетеля Александру Кужель, поскольку ее показания не подтверждают обвинение, выдвинутое Юлии Тимошенко в причастности к убийству в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении сайта Ю.Тимошенко.

"Защита расценивает вопрос прокуроров как давление на свидетеля. Хотелось бы напомнить, что до этого в судебном заседании совсем не интересовало, почему свидетели дают показания, которые отличаются от показаний в Генеральной прокуратуре. Неоднократно отмечалось, что оценка доказательств на данном этапе расследования не предоставляется", - сказал Александр Плахотнюк, когда сторона обвинения начала спрашивать А.Кужель о причинах неполного предоставления информации во время ее первого допроса в прокуратуре в мае 2012 года.

Защитник Ю.Тимошенко напомнил, «что во время допроса предыдущего свидетеля – бывшего председателя Донецкой ОГА Владимира Щербаня – суд отказался принять во внимание документы, свидетельствовавшие о перечислении средств со счетов компании жены Е.Щербаня на счет компании сына В.Щербаня Артема через два дня после убийства».

В то же время А.Кужель неоднократно обращала внимание суда на несоответствие содержания ее первого допроса в Генеральной прокуратуре и соответствующего протокола. "Когда я подписывала протокол допроса, я спросила следователей, почему в протоколе указаны не все сведения. Они мне ответили, что протокол – это "сухой" документ", - отметила она.

Кроме того, свидетель неоднократно сообщала суду, что во время своего допроса в мае 2012 года не упоминала о конфликте Е.Щербаня с компанией "Итера", поскольку опасалась за свою жизнь. "Я предоставляла показания впервые. И я говорила то, что могла говорить при этой власти и этой прокуратуре", - объяснила А.Кужель.

Как известно, сегодня в суде Александра Кужель заявила об отсутствии каких-либо конфликтов между компаниями Е.Щербаня и Ю.Тимошенко, и сообщила суду о наличии проблем у убитого народного депутата с компанией "Итера".

Напомним, в рамках досудебного расследования дела об убийстве Евгения Щербаня суд допросил троих свидетелей, заявленных со стороны обвинения - Игоря Марьинкова, Сергея Зайцева и Владимира Щербаня. Допросы всех этих свидетелей проходили в отсутствие Ю.Тимошенко.

Во время допроса защита Ю.Тимошенко неоднократно обращала внимание суда на то, что показания этих свидетелей в суде отличаются от показаний, которые они давали правоохранительным органам США и Украины почти десять лет назад.