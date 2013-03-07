Кужель призывает суд выяснить, к кому перешло имущество Щербаня

Об этом А.Кужель сказала сегодня в Печерском райсуде Киева, где она дает показания в рамках дела об убийстве Е.Щербаня в 1996 году, сообщает сайт экс-премьера Юлии Тимошенко.

"Я думаю, что суд и прокуратура должны были бы исследовать, к кому перешло имущество самого богатого бизнесмена. Вам несложно это будет сделать, и его дети будут вам благодарны", - сказала А.Кужель.

Свидетель защиты также отметила отсутствие конфликтов между компаниями Е.Щербаня и Ю.Тимошенко. "С компанией "ЕЭСУ" не было проблем. Я могу допустить, что у Евгения был конфликт с "Итерой". И обстоятельства расстрела Евгения Щербаня говорят о том, что без помощи спецслужб ни один килер не смог бы совершить это убийство. Организация покушения на таком уровне невозможна для людей даже такого уровня как Лазаренко, не говоря уже о бандитах, которых сейчас называют организаторами и исполнителями", - прибавила она.

"Мои предположения исходят из того, что Е.Щербань не захотел мне передавать документы, которые он обещал передать для расследования парламентской комиссией, и из его предостережения: "Я хочу, чтобы ты была жива", - подчеркнула А.Кужель.

Как отмечает сайт Ю.Тимошенко, А.Кужель была соратником Е.Щербаня по Либеральной партии Украины. Она с ним познакомилась в 1994 году после избрания в состав парламента в одномандатных избирательных округах.