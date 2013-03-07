Кужель: У Щербаня существовал конфликт с «Итерой», у него был компромат

У Евгения Щербаня существовал конфликт с компанией «Итера» и он имел компромат на руководство компании, заявила народный депутат Александра Кужель, которая сегодня в Печерском райсуде Киева дает свидетельства в рамках дела об убийстве Е.Щербаня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», по ее словам, в начале сентября 1996 года Е.Щербань на одной из встреч с депутатами «ошарашил нас, что его должны убить». «Он также перед своим убийством хотел передать мне как аудитору материалы фирмы «Итера», которые должны были включить в отчет комиссии относительно энергетического рынка Украины, однако этого не сделал», - сообщила А.Кужель.

«Я спросила, почему ты не передал мне материалы по фирме «Итера». Евгений молча поцеловал меня в щечку и сказал: я хочу, чтобы ты жила», - сказала А.Кужель.

Она также сообщила, что между Е.Щербанем и экс-премьером Павлом Лазаренко не было никаких конфликтов.

А.Кужель добавила, что Е.Щербань в начале 90-х был очень влиятельным бизнесменом, «который помог прийти во власть многим людям». «В частности, у Евгения был очень тесный тандем с Владимиром Щербанем, в том числе все знали, что Владимир стал губернатором Донецкой области благодаря Евгению. Не было в стране в те времена более влиятельного бизнесмена, чем Щербань. Те, кто сейчас называет себя олигархами, они были очень далеко внизу», - сказала А.Кужель.