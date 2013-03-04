Сегодня Владимир Щербань будет давать показания против Тимошенко

19 февраля из-за болезни экс-губернатора, который является свидетелем обвинения, Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение дела на 4 марта.

"В связи с неявкой на судебное заседание участников данного производства по делу объявляется перерыв до 4 марта 11.00", - объявила тогда решение следственный судья Анна Медушевская.

Сегодня ДПтСУ сообщила, что Юлия Тимошенко якобы отказалась от этапирования в Киев для участия в суде.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

Печерский райсуд Киева с 13 по 15 февраля в рамках досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня допросил двух свидетелей – Игоря Марьинкова и Сергея Зайцева.

Допросы свидетелей происходили в отсутствие Ю.Тимошенко.