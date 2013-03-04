Тюремщики заявляют, что Тимошенко отказалась ехать в Киев

Осужденная экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отказалась от этапирования из Харькова в Киев для участия в суде.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как говорится в сообщение, «сотрудники колонии вчера вечером пообщались с осужденной Ю.Тимошенко на предмет ее реального согласия быть этапированной в г. Киев для участия в судебном заседании в помещении Апелляционного суда г. Киева, где 04.03.2013 должен состояться допрос свидетеля». Также отмечается, что «сотрудники колонии были готовы проинформировать осужденную об условиях и конкретном времени этапирования».

Однако, сообщает пресс-служба ГПтСУ, «результаты разговора с осужденной не отличаются от предыдущих попыток пенитенциариев выяснить намерения осужденной относительно этапирования путем транспортировки на протяжении 5 часов в г. Киев».

По данным пресс-службы, «ответы Ю.Тимошенко, а также выводы беседы свидетельствуют о том, что она не желает быть этапированной».

В частности, отмечает далее пресс-служба, «осужденная в очередной раз сослалась на состояние своего здоровья и заявила, что пенитенциарии должны учитывать выводы немецких врачей, принимая решение о ее этапировании».

В связи с такими заявлениями Ю.Тимошенко ГПтС отмечает, что, кроме самой осужденной, подобных решений никто принимать не обязан.

«Во время общения, учитывая позицию осужденной, ей было предложено обеспечить ее право на участие в указанном судебном заседании в режиме видеоконференции, техническая возможность которой обеспечена в ЦКБ «Укрзализныци». Последняя в категорических форме отказалась», - говорится в сообщении пресс-службы ГПтСУ и отмечается, что «позиция осужденной, а именно ее нежелание быть этапированной, была заактирована должным образом».

Также в ГПтСУ заверили, что «пенитенциарная служба действует исключительно в рамках закона и никоим образом не препятствует осужденной в реализации ее права на защиту, поскольку все необходимые подготовительные меры, в том числе и транспорт, с нашей стороны были своевременно организованы».

«Поэтому, предупреждая возможные неправдивые утверждения осужденной и окружения о якобы ее реальном желании выехать в г. Киев, официально информируем, что осужденная отказалась от конкретных предложений относительно этапирования», - пишет пресс-служба ГПтСУ и призывает «окружение осужденной воздержаться от провокаций на указанную тему».

«Ведь всем давно известна и понятна позиция Ю.Тимошенко - «вроде бы хочу, но не буду, потому что не могу», которая имеет целью дезинформацию общественности, в частности относительно действий пенитенциариев. В очередной раз отмечаем, что о каких-либо вариантах принуждения в этом контексте со стороны сотрудников колонии и речи быть не может», - говорится в сообщении пресс-службы ГПтСУ.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева начал 13 февраля проведение следственных действий в рамках досудебного расследования дела об убийстве депутата Евгения Щербаня. Допросы проходили в отсутствие Ю.Тимошенко, которая требовала от суда обеспечить ее присутствие на судебных заседаниях. Вместе с тем в ГПтС заявляли, что Ю.Тимошенко отказывалась присутствовать на допросах.

Председатель правления клиники “Шарите” Карл Макс Айнхойпль по поводу возможной транспортировки Ю.Тимошенко из Харькова в Киев указал на условия, которые необходимо создать: транспортировка должна происходить в автомобиле медицинской помощи, в судебном зале необходимо обеспечить комфортные условия для сидения пациентки.

Справка УНИАН. Генпрокурор Виктор Пшонка 18 января заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко преднамеренного убийства Е.Щербаня из корыстных побуждений.