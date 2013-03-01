Немецкий врач объяснил, как привезти Тимошенко в суд

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на брифинге после обследования Ю.Тимошенко в харьковской больнице выразил журналистам председатель правления клиники “Шарите” Карл Макс Айнхойпль.

“Это решение, которое принимается лично пациенткой, и принимается оно, в первую очередь, с ее адвокатами”, - сказал он.

К.М.Айнхойпль отметил, что немецкие специалисты не могут давать Ю.Тимошенко советы относительно присутствия на заседаниях суда. “Мы не можем давать пациентке совет, ехать или нет на судебное заседание ”, - сказал он.

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В то же время, по словам К.Айнхойпля, если речь пойдет об этапировании из Харькова в Киев, то Ю.Тимошенко нужно обеспечить соответствующие условия: транспортировка должна происходить в автомобиле медицинской помощи, в судебном зале необходимо обеспечить комфортные условия сидения.

“Однако, мы бы хотели порекомендовать, если речь пойдет о транспортировке из Харькова в Киев, то мы считаем, что такая транспортировка может осуществляться только в специальном медицинском транспортном средстве, то есть в машине скорой помощи. Кроме того, мы советуем пациентке, если все-таки ей придется принимать участие в судебном заседании, которое продолжается несколько часов, чтобы ей были обеспечены условия для сидения. Нужно предложить такую возможность пациентке, чтобы она могла сидеть более-менее расслабленно, кроме того, это положение не должно давать длительную нагрузку на суставы”, - сказал он.

На вопрос журналистов, может ли Ю.Тимошенко, ввиду состояния ее здоровья, быть этапирована в Печерский райсуд Киева, врач сказал: “В первую очередь, это должны решать представители судебной медицины, однако мы четко указали, какие условия необходимо создать, чтобы они отвечали состоянию здоровья госпожи Тимошенко”.

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Как сообщал УНИАН, 22 февраля пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на заключение своей медкомиссии заявила, что Ю.Тимошенко, которая с мая 2012 года находится в ЦКБ «Укрзализныци», не нуждается в дальнейшем лечении в стационаре.

Кроме того, сегодня, 28 февраля, заместитель начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Лилия Фролова сообщила, что, по заключению судебно-медицинской экспертизы, экс-премьер не нуждается в лечении в условиях стационара и может принимать участие в заседаниях суда в Киеве, на которых проходит допрос свидетелей по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

Сегодня, 28 февраля, К.М.Айнхойпль заявил, что Ю.Тимошенко нуждается в дальнейшем физиотерапевтическом лечении в стационаре.

В то же время первый заместитель министра здравоохранения, глава Международной медицинской комиссии Минздрава Александр Качур утверждает, что комплекс мероприятий, которые рекомендуют немецкие врачи Ю.Тимошенко из берлинской клиники “Шарите”, пациентка может получать во внебольничных условиях.