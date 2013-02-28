Посол Евросоюза: Не стоит ожидать чудес от саммита Украина-ЕС

Посол Европейского Союза в Украине Ян Томбинский заявляет, что от саммита Украина-ЕС, который состоялся в Брюсселе, не ждали какого-то чуда.

Об этом он заявил в эфире ТВi.

"От саммита Украина-ЕС мы не ожидаем никаких чудес. Конечно, это были достаточно широкие дискуссии, касающиеся уже не столько деклараций, сколько определенных конкретных вещей. Поскольку самой высокой ценностью для ЕС является именно преданность, реальные дела. Я думаю, что это уже хорошо понимают наши украинские коллеги ", - подчеркнул Томбинский.