Депутат от «Свободы» считает госпрограмму активизации «фикцией»

Об этом он заявил, посетив сегодня расширенное заседание правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода».

«Учитывая, какой у нас слабый бюджет и какой большой дефицит, свыше 300 миллиардов гривень, предусмотренных на реализацию Программы, выглядят как минимум фантастически. Проект Государственной программы активизации развития экономики на 2013–2014 годы – это обычная фикция, исключительно виртуальный проект», - отметил А.Ильенко.

По его убеждению, «обтекаемые рассуждения о привлечении средств под госгарантии и новые кредиты в лучшем случае завершатся ничем. В худшем – правительство и Президент загонят нашу страну в еще больший экономический кризис и еще более глубокую долговую яму».

Кроме того, сказал депутат от «Свободы», Госпрограмма имеет исключительно региональное направление. Так, во многих ее пунктах предусмотрено направление средств на инфраструктурные проекты в Донецкой области и в юго-восточных регионах Украине, в то время как на Центр и Запад почти ничего не предусмотрено, отметил он.

«К сожалению, я не получил возможности спросить глав государства, чем вызвана такая односторонность программы», – прибавил А.Ильенко.

По его словам, несмотря на то, что на заседании присутствовало все руководство государства включая Президента, руководителей Верховной Рады, всех министров и председателей ОГА, никакие обсуждения или критическая дискуссия по поводу этого ценного проекта не состоялись.

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«Вместо этого проходило скучное чтение с листа о высосанных из пальца вещах, не касающихся реальных проблем общества. Это создание иллюзии работы и типичное для них «пакращення». Заседание выглядело жалко, ведь имитация работы, которую продемонстрировали правители государства, – это лишь неэффективная трата времени», – отметил А.Ильенко.

Нардепы от оппозиции, присутствующие на заседании, попробовали вмешаться в ход заседания, но глава правительства категорически отказался предоставлять слово депутатам. В знак протеста против отсутствия конструктивного обсуждения проекта госпрограммы оппозиционеры покинули Кабмин, отметили в «Свободе».