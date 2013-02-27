Завтра ударовцы пойдут контролировать кнопкодавов в Киевсовете

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «УДАР» со ссылкой на народного депутата Валерия Карпунцова.

Он отметил, что во время голосования по вопросу МАФов на заседании Киевсовета, которое состоялось 21 февраля, некоторые провластные депутаты голосовали чужими карточками. Народным депутатам от “УДАРа” удалось зафиксировать одно из таких нарушений со стороны депутата Юрия Дмитрука из фракции “Столичные реформы”, сказал В.Карпунцов.

“Как пример лоббирования интересов можно привести голосование за схему размещения малых архитектурных форм, о которой предприниматели неоднократно заявляли, что она является коррупционной. Пытаясь протащить этот порядок, некоторые депутаты не сдерживались, и голосовали не только за себя, но и за своего соседа”, - отметил В.Карпунцов.

В “УДАРе” отмечают, что подобные действия недопустимым, поскольку голосование за другого депутата является преступлением, которое подпадает под действие Уголовного кодекса: это самоуправство и злоупотребление властью, и является грубым нарушением Конституции, законов Украины и норм общественной морали.

Депутат также заметил, что при нынешней столичной власти количество МАФов в Киеве увеличилось почти вдвое. И ни качество, ни количество этих временных сооружений не отвечает интересам ни предпринимателей, ни жителей города. Но поскольку этот вопрос не прошел на предыдущей сессии, провластные депутаты будут “протаскивать” его на завтрашнем заседании, считает В.Карпунцов.