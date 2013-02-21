УДАР спрашивает у Гереги, почему наместника Лавры нет, а его карточка - голосует

Об этом заявил депутат из фракции “УДАР” Алексей Давыденко во время выступления на сессии Киевсовета, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

"Последний раз я видел этого депутата Партии регионов в Киевсовете два года тому назад. Но сегодня карточка наместника Киево-Печерской Лавры - депутата Киевсовета Павла (Лебедя) исправно голосует в интересах ПР. Наверно, «регионалы» переняли опыт коллег из Верховной Рады и в нарушение закона продолжают голосовать чужими карточками”, - подчеркнул А.Давыденко.

Депутат обратился к секретарю Киевсовета Галине Гереге с требованием следить за соблюдением регламента и изымать карточки отсутствующих депутатов.

Как сообщили в пресс-службе «УДАРа», провластное большинство в Киевсовета отказалось унормировать регламент, чтобы обеспечить персональное голосование.

Заместитель председателя фракции “УДАР” Андрей Странников предложил включить в повестку дня сессии вопрос о внесении соответствующих изменений в регламент, но этот вопрос не набрал достаточного количества голосов.

В то же время депутат отметил, что действия “УДАРа” по вопросу обеспечения персонального голосования уже дали положительный результат.

“То, что сегодня я вижу в сессионном зале людей, которых я не видел годами, означает, что наши действия по обеспечению персонального голосования имели эффект. Большинство начало подтягивать тех депутатов, которые почти никогда не бывали на сессии”, - подчеркнул А.Странников.