Круглый стол: Саммит Украина-ЕС: Упущенная возможность или планомерное развитие отношений?
АНОНС
28 февраля (четверг) 2013 года в 11:00
в Институте Горшенина
состоится круглый стол
«САММИТ УКРАИНА – ЕС:
УПУЩЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ ПЛАНОМЕРНОЕ РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Чего хочет ЕС от Украины?
2. Будет ли подписано Соглашение об ассоциации в этом году?
3. Какие надежды возлагает Украина на саммит Восточного партнерства в Вильнюсе?
4. Каковы возможные последствия для Украины неподписания Соглашения об ассоциации с ЕС?
5. Евразийский вектор как альтернатива ассоциации с ЕС.
Участники круглого стола:
1. НИКОЛАЙ КАТЕРИНЧУК, народный депутат Украины (ВО «Батькивщина»)
2. ВЛАДИМИР ОГРЫЗКО, экс-министр иностранных дел Украины
3. ВАЛЕРИЙ ЧАЛЫЙ, заместитель генерального директора Центра Разумкова
4. ДМИТРИЙ ГУРИН, советник Посольства Российской Федерации в Украине
5. ИРИНА ГЕРАЩЕНКО, народный депутат Украины («УДАР»)
6. ОЛЕГ ГРИЦАЕНКО, заместитель Генерального директора Центра международных и сравнительных исследований
7. ОЛЕГ ЗАРУБИНСКИЙ, народный депутат Украины (Партия регионов)
8. Представитель Партии регионов
Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
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