АНОНС

28 февраля (четверг) 2013 года в 11:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«САММИТ УКРАИНА – ЕС:

УПУЩЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ ПЛАНОМЕРНОЕ РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Чего хочет ЕС от Украины?

2. Будет ли подписано Соглашение об ассоциации в этом году?

3. Какие надежды возлагает Украина на саммит Восточного партнерства в Вильнюсе?

4. Каковы возможные последствия для Украины неподписания Соглашения об ассоциации с ЕС?

5. Евразийский вектор как альтернатива ассоциации с ЕС.

Участники круглого стола:

1. НИКОЛАЙ КАТЕРИНЧУК, народный депутат Украины (ВО «Батькивщина»)

2. ВЛАДИМИР ОГРЫЗКО, экс-министр иностранных дел Украины

3. ВАЛЕРИЙ ЧАЛЫЙ, заместитель генерального директора Центра Разумкова

4. ДМИТРИЙ ГУРИН, советник Посольства Российской Федерации в Украине

5. ИРИНА ГЕРАЩЕНКО, народный депутат Украины («УДАР»)

6. ОЛЕГ ГРИЦАЕНКО, заместитель Генерального директора Центра международных и сравнительных исследований

7. ОЛЕГ ЗАРУБИНСКИЙ, народный депутат Украины (Партия регионов)

8. Представитель Партии регионов

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

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