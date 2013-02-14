Свидетель: Следующими жертвами после Щербаня должны были стать Бакай и Волков

Об этом он заявил в рамках следственных действий в суде по делу об убийстве Щербаня, пишет Украинская правда.

"Волков и Бакай были законсервированы, и пока не было оплаты по Щербаню, их бы никто не убивал", - сказал свидетель.

На вопрос, почему он сообщил начальнику главка уголовного розыска Эдуарду Фере о возможных покушениях на Момота и Щербаня, как в случае с Волковым и Бакаем, Марьинков сказал, что "боялся этой волчьей стаи".

"Кушнир был взбешен, что я сказал Фере о Волкове и Бакае. Он мне сказал: "Учти, что ты поломал серьезную игру, и если очкарик (так они называли Лазаренко) скажет тебя валить, я тебя завалю", - рассказал свидетель.

Судя по его показаниям, заказ на Волкова и Бакая тоже делал Лазаренко.

На очередной вопрос, почему он ранее молчал о роли Тимошенко, свидетель сказал: "Скажу по-качану, подумают, что идиот". Он добавил, что тогда находился в СИЗО и не хотел говорить ничего лишнего.

Он отказывается отвечать на вопросы адвокатов, которые выводят его на то, что одни его показания не совпадают с другими.