Азаров рассказал, когда начнется реформа избирательного законодательства

Об этом заявил Премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с главой международной миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Украине в 2012 году Одри Гловер. Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

"Как только наш парламент начнет нормальную работу, мы сможем провести работу по изменению избирательного законодательства с учетом мнений всех миссий наблюдателей, включая миссии ОБСЕ", - сказал Н.Азаров.

Премьер добавил, что при разработке изменений в избирательное законодательство будут проведены консультации не только с парламентскими политсилами, но и с политическими партиями, не представленными в ВР, и общественностью.