Коммунисты дали Азарову время до конца февраля - иначе отставка

Лидер КПУ Петр Симоненко напомнил, что прошло уже полтора месяца с момента назначения нового правительства, однако до сих пор программа его деятельности не была обнародована.

"Абсолютно непонятны цели, приоритеты, ключевые задачи развития страны, которые должно реализовать правительство. И если нет такой программы, то не ясно, кто несет ответственность за её выполнение, кто ответит за результаты. В конце концов, как “регионалы” и лично Н. Азаров собираются выполнять свои щедрые предвыборные обещания…», – заявил Симоненко, сообщает пресс-служба КПУ.

По мнению КПУ, именно это стало причиной всяческих "экономических авантюр", вроде скандального "подписания договора на строительство LNG –терминала, сомнительные договоренности с корпорацией Shell по добыче сланцевого газа, допустить которое – значит привести страну к экологической катастрофе".

Коммунисты требуют немедленно предоставить на рассмотрение в Раду в соответствии с Конституцией и Законом о Кабинете Министров Программу действий Правительства Украины.

«В случае, если до конца месяца программа действий Кабмина не будет обнародована, то фракция Компартии Украины выступит с инициативой рассмотрения вопроса об ответственности правительства в Верховной Раде Украины, а по итогам такого рассмотрения, вполне возможно встанет вопрос о недоверии к Кабмину Азарова», – заявил Симоненко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Николай Азаров заявил, что правительство работает над вопросом о сокращении дефицита государственного бюджета на 2013 год и увеличении валютных резервов.