Коммунисты дали Азарову время до конца февраля - иначе отставка
Фракция КПУ требует от правительства Николая Азарова представить до конца февраля программу деятельности Кабмина, иначе грозится инициировать его отставку.
Лидер КПУ Петр Симоненко напомнил, что прошло уже полтора месяца с момента назначения нового правительства, однако до сих пор программа его деятельности не была обнародована.
"Абсолютно непонятны цели, приоритеты, ключевые задачи развития страны, которые должно реализовать правительство. И если нет такой программы, то не ясно, кто несет ответственность за её выполнение, кто ответит за результаты. В конце концов, как “регионалы” и лично Н. Азаров собираются выполнять свои щедрые предвыборные обещания…», – заявил Симоненко, сообщает пресс-служба КПУ.
По мнению КПУ, именно это стало причиной всяческих "экономических авантюр", вроде скандального "подписания договора на строительство LNG –терминала, сомнительные договоренности с корпорацией Shell по добыче сланцевого газа, допустить которое – значит привести страну к экологической катастрофе".
Коммунисты требуют немедленно предоставить на рассмотрение в Раду в соответствии с Конституцией и Законом о Кабинете Министров Программу действий Правительства Украины.
«В случае, если до конца месяца программа действий Кабмина не будет обнародована, то фракция Компартии Украины выступит с инициативой рассмотрения вопроса об ответственности правительства в Верховной Раде Украины, а по итогам такого рассмотрения, вполне возможно встанет вопрос о недоверии к Кабмину Азарова», – заявил Симоненко.
Как сообщал УНИАН, сегодня Николай Азаров заявил, что правительство работает над вопросом о сокращении дефицита государственного бюджета на 2013 год и увеличении валютных резервов.