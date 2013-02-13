Власенко говорит, что свидетель ничего по сути дела не сказал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко в интервью журналистам после завершения судебного заседания, на котором проходил допрос свидетеля по делу об убийстве Е.Щербаня.

“Этот свидетель практически ничего по сути дела не сказал”, - подчеркнул С.Власенко

По словам защитника, у него создается впечатление, что если “с таким боем” сегодня пытались допросить свидетеля, в нарушение при этом многочисленные нормы закона, «то и дела, которое пытаются повесить на Тимошенко, не существует».

Как сообщал УНИАН, 18 января генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, подозреваемыми в организации этого преступления являются экс-премьер-министры Украины Ю.Тимошенко и П.Лазаренко.