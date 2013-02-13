Суд продолжит допрос свидетеля по делу об убийстве Щербаня завтра

В Апелляционном суде Киева завтра продолжится допрос жителя Донецка Андрея Марьенкова, который является свидетелем по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение после завершения заслушивания свободных показаний свидетеля приняла следственный судья Печерского района Киева Оксана Царевич.

Она объяснила свое решение тем, что рабочий день в суде закончился. Потому суд продолжит допрос свидетеля 14 февраля в 10.00.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

7 февраля была озвучена позиция Ю.Тимошенко относительно ее желания лично присутствовать во время проведения следственных действий по допросу свидетеля в рамках досудебного следствия по делу Е.Щербаня.

Тогда суд обязал соответствующие правоохранительные органы обеспечить доставку Ю.Тимошенко в киевский суд на заседание 13 февраля.

Вместе с тем Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что Ю.Тимошенко отказалась ехать на заседание киевского суда 13 февраля.

Однако защита Ю.Тимошенко настаивает, что экс-премьер не отказывалась от участия в сегодняшнем заседании суда по делу Е.Щербаня.