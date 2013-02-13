Яворивского выдворили из суда по делу Щербаня

Следственный судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич распорядилась удалить народного депутата Владимира Яворивского из зала суда, где проходят следственные действия в рамках расследования убийства депутата Евгения Щербаня

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение относительно В.Яворивского было принято «за неуважение к суду».

Неуважение депутата проявилось в просьбе говорить громче и в отказе встать и представиться.