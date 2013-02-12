Главное за день: обзор топ-новостей

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КНДР объявила об успешном ядерном испытании

Северная Корея во вторник официально заявила, что провела успешные подземные испытания компактного ядерного устройства большой разрушительной силы, передают западные СМИ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Международное сообщество резко осудило ядерные испытания в КНДР и пригрозило ей новыми санкциями СБ ООН.

С 15 апреля вступают в силу новые Правила дорожного движения - СМИ

С 15 апреля вступает в силу новая редакция Правил дорожного движения. Документ, принятый Кабмином, предусматривает много новшеств.

Суд над Тимошенко перенесли на начало марта

Киевский районный суд Харькова перенес слушание дела о финансовых нарушениях в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» на 10.00 5 марта.

Азаров пожаловался программистам на «своеобразный» парламент

Премьер-министр Украины Николай Азаров удивляется, как Верховная Рада в условиях кризиса два месяца не может разбираться с «кнопочным вопросом».

Стали известны имена лауреатов Шевченковской премии

В частности, в номинации литература отмечен писатель Леонид Горлач (Коваленко) - за книгу стихов ««Знак розбитого ярма»».

Кабмин возобновил действие соглашения с Vanco

Кабинет министров возобновил действие соглашения о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря с компанией Vanco.

Украинцы мира призвали Януковича к конкретным шагам в сторону Европы

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) призывает Президента Украины Виктора Януковича осуществить конкретные шаги в содействии евроинтеграции Украины.

Миссия МВФ уехала, но обещает вернуться

Миссия МВФ рассчитывает вернуться в Украину в марте.

Умер Геннадий Удовенко

На 82-м году жизни скончался бывший министр иностранных дел Украины Геннадий Удовенко.

В этом году Украина надеется на 610 млн евро помощи от ЕС

В 2013 году Украина ожидает получить финансовую поддержку в размере 610 млн. евро в рамках сотрудничества с Европейским Союзом, сообщает правительство Украины в проспекте эмиссии еврооблигаций