Украинцы мира призвали Януковича к конкретным шагам в сторону Европы

Как сообщили УНИАН во ВКУ, в письме от 12 февраля к В.Януковичу президент конгресса Евгений Чолий отметил, что положительным шагом в продвижении евроинтеграции Украины стало парафирование 30 марта 2012 года Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной.

“Основным условием для того, чтобы теперь подписать Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, является соблюдение властными структурами Украины основных европейских ценностей, которые необходимы для будущего развития украинского общества, – отметил Е.Чолий. – Эти шаги включают проведение нужных реформ, в частности в правовой и судебной системе, и прекращение применения выборочного правосудия на всех уровнях власти”.

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В письме отмечается, что евроинтеграция позволит украинскому народу жить в гармонии с европейским сообществом, которое разделяет его ценности; иметь доступ к наибольшей в мире экономике; получить поддержку в энергетическом секторе для его модернизации; приобщиться к европейским экономическим и социальным программам; ускорить соответствующие реформы в сферах образования и здравоохранения; свободно перемещаться в странах ЕС и установить более сбалансированные отношения с Россией.

Призвав прекратить движение к какому-либо членству Украины в Таможенном союзе, в ВКУ обращают внимание к заявлению еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Штефана Фюле во время его недавнего визита в Украину. Говоря о Таможенном союзе, Ш.Фюле отметил, что членство в этом союзе отнимает у государства-члена его суверенное право в сфере внешнеторговой политики, и что ЕС не может взять обязательства в рамках Соглашения об ассоциации со страной, которая не имеет такого права, напомнили в ВКУ.

17 января президент ВКУ направил письмо руководству Европейского Союза с призывом ускорить евроинтеграцию Украины и подписать Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. Призыв уже поддержали 25 украинских организаций из 18 стран.