Умер Геннадий Удовенко

Умер бывший министр иностранных дел Украины Геннадий Удовенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, премьер-министр Украины Николай Азаров от имени Кабинета министров и от себя лично выразил глубокие соболезнования близким и родным Г.Удовенко.

Министр иностранных дел Леонид Кожара выразил соболезнования в связи со смертью Геннадия Удовенко.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, Л.Кожара отметил: “С глубокой грустью воспринял известие о преждевременном уходе из жизни Геннадия Иосифовича Удовенко – выдающегося дипломата, авторитетного политического и общественного деятеля и державника. Как министр иностранных дел, Чрезвычайный и Полномочный посол, председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Геннадий Иосифович сделал весомый вклад в развитие дипломатической службы независимой Украины, отстаивание национальных интересов государства на международной арене. Его блестящие способности переговорщика и аналитика ценили коллеги во всем мире, а доброжелательность, глубокие знания и высокая духовность вызывали искреннее уважение окружающих. Уход из жизни Геннадия Иосифовича Удовенко – это горькая и непоправимая утрата для всех. Скорбит сегодня и вся дипломатическая служба Украины. От нас ушел настоящий Мастер, но, уверен, его школа будет жить вечно».

«От имени Министерства иностранных дел прошу принять самые искренние слова сочувствия и поддержки в час тяжелой скорби», – говорится в письме Л.Кожары, направленном семье Г.Удовенко.

*** Г.Удовенко родился 22 июня 1931 года. Член Совета президентов Генеральной ассамблеи ООН, член общественного совета журнала "ЕвроАтлантика", член НРУ (с 1999 года), председатель Подкомитета по вопросам прав человека Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений (с июля 2006 года), член фракции блока «Наша Украина» (с апреля 2006 года). Возглавлял Совет по вопросам этнонациональной политики (с мая 2006 года). Почетный председатель Всеукраинской ассоциации содействия ООН.