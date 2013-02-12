Азаров пожаловался программистам на «своеобразный» парламент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе встречи с представителями IT-компаний.

«Вы знаете, какой у нас своеобразный парламент. Наверное, в мире трудно найти другой такой парламент, который бы 2,5 месяца потратил на кнопки. «Кнопочный» вопрос сейчас для них самый главный. Можно где-то еще найти парламент, который бы в условиях кризиса, таких колоссальных проблем, которые перед страной стоят, сосредоточил бы все абсолютно усилия на том, какой механизм кнопок использовать для того, чтобы реализовать предусмотренное Конституцией право голосовать в зале?», - спросил Н.Азаров.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время депутатам удастся разрешить эту проблему.

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«Мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос все-таки будет решен. И они от этих кнопочных вопросов перейдут действительно к актуальным вопросам, которые беспокоят нашу страну и общество», - заявил премьер.