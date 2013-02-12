Миссия МВФ уехала, но обещает вернуться

Об этом сказано в заявлении главы миссии МВФ Кристофера Джарвиса, текстом которого располагает УНИАН.

“Мы достигли значительного прогресса в достижении взаимопонимания с властями Украины относительно политики, которая обеспечит сокращение дефицита бюджета и дефицита счета текущих операций, увеличения резервов, создания новых рабочих мест и обеспечения общего экономического роста. Однако важные вопросы экономической политики остаются открытыми… Мы рассчитываем вернуться в Киев в марте для продолжения дискуссии», - говорится в заявлении К.Джарвиса.

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Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда, которая работала в Украине с 29 января, завершила переговоры с представителями органов власти в Украине и продолжит изучать вопрос о возможности предоставления Украине кредита. Вместе с тем, глава миссии МВФ спрогнозировал, что экономический рост Украины в 2013 году, при отсутствии корректировки экономической политики, составит до 1% при значительном дефиците счета текущих операций, что оставит Украину уязвимой в случае негативного развития событий.

Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долларов).

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.