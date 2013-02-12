Мировое сообщество резко осудило действия КНДР: это угроза всему миру

Ранее Совет Безопасности уже вводил санкции против КНДР после проведенных ею в 2006 и 2009 годах ядерных испытаниях, потребовав прекратить подобную деятельность и вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, сообщают РИА Новости.

Президент США Барак Обама подверг резкой критике действия КНДР и обещал усилить координацию с союзниками для принятия жестких мер в отношении этой страны. "Ядерные и ракетные программы Северной Кореи представляют собой угрозу для национальной безопасности США и всего мира. США сохраняют бдительность перед лицом провокаций со стороны КНДР и твердо привержены выполнению оборонных обязательств по отношению к союзникам в регионе", — говорится в заявлении американского лидера.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун счел ядерное испытание КНДР нарушением резолюций Совета Безопасности и вновь призвал Пхеньян "пересмотреть свой курс и работать над денуклеаризацией Корейского полуострова". МАГАТЭ также назвало ядерные испытания КНДР явным нарушением резолюций Совбеза ООН.

Ядерные испытания КНДР представляют угрозу для безопасности в мире, заявила во вторник Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). "Если подтвердится, что произошел ядерный взрыв, то это — явная угроза миру и безопасности на Земле", — говорится в заявлении организации, штаб-квартира которой находится в Австрии.

С осуждением действий КНДР выступила и Япония, выразив официальный протест Северной Корее.

Новые ядерные испытания в КНДР не останутся без ответа международных организаций и государств, уверены эксперты.

По мнению сотрудника центра международной безопасности ИМЭМО РАН Владимира Евсеева, решение о проведении Северной Кореей ядерных испытаний принималось в целях улучшения ситуации внутри страны и укрепления положения главы государства — Кем Чен Ына. Он добавил, что ядерное испытание и его последствия являются атрибутами нового витка гонки вооружений.

"Самые тяжелые последствия ждут КНР, они связаны со сферой безопасности. Во-первых, на третье ядерное испытание надо ответить. Вполне реально, что будет принята новая резолюция СБ ООН, ее принятие поддержат и Китай, и Россия. Эта резолюция не будет носить катастрофического характера в отношении КНДР", — отметил Евсеев.

Северная Корея заявляет, что "ядерные испытания были проведены как часть мер по защите национальной безопасности и суверенитета против безрассудной враждебности США, которая нарушила право нашей республики на мирный запуск спутника", говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).