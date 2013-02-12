КНДР объявила об успешном ядерном испытании

Агентство отмечает, что при проведении испытаний была обеспечена должная безопасность, они прошли по плану.

"Ядерные испытания были проведены как часть мер по защите нашей национальной безопасности и суверенитета против безрассудной враждебности США, которая нарушила право нашей республики на мирный запуск спутника", - говорится в сообщении агентства.

Ранее Южная Корея официально подтвердила, что КНДР провела ядерные испытания, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на советника президента Южной Кореи.

Как пишет РИА Новости, Геологическая служба США (USGS) во вторник утром зафиксировала подземные толчки на территории Северной Кореи недалеко от полигона для ядерных испытаний. Согласно данным службы, опубликованным на ее сайте, землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе Сонджинбэгам на глубине 1 километр, в 378 километрах к северо-востоку от Пхеньяна, недалеко от города Кильччу. Ряд сейсмических служб сообщили, что это землетрясение - искусственного происхождения. Зарубежные СМИ предположили, что КНДР произвела подземный ядерный взрыв.

Позднее агентство Рейтер распространило заявление неназванного дипломата в Совете Безопасности ООН о том, что Южная Корея оповестила СБ ООН о проведении Пхеньяном ядерного испытания.