Стали известны имена лауреатов Шевченковской премии

Как сообщает сайт Украинской литературной газеты ими стали: писатель Леонид Горлач (Коваленко) - за книгу стихов «Знак розбитого ярма» режиссер-постановщик Дмитрий Богомазов - за спектакли «Гамлет» Шекспира Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько, «Гости придут полуночи» Миллера Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, «Крысолов» по Грину Киевского театра «Свободная сцена». И художник Петр Печорный - за серию декоративных тарелок по мотивам произведений Т. Шевченко.