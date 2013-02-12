У Балоги призывают депутатов не подписывать инициированное Рыбаком представление в КС

Партия «Единый Центр» призывает народных депутатов не подписывать инициированное председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком представление в Конституционный Суд Украины относительно решения Высшего административного суда о лишении Павла Балоги и Александра Домбровского депутатских полномочий.

Об этом говорится в заявлении партии, переданном УНИАН пресс-службой «Единого Центра».

«Единый Центр» считает инициативу В.Рыбака обратиться в Конституционный Суд попыткой легитимизировать «незаконное решение Высшего административного суда Украины и отвлечь внимание общества от сложившейся ситуации».

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В партии заявляют, что «Конституционный Суд Украины является частью контролируемой властью судебной системы, и в своих действиях руководствуется не Основным Законом, а политической целесообразностью. Его решения вызывали однозначно негативную оценку, как в украинском обществе, так и у международного сообщества. На сегодняшний день Конституционный Суд – это не то место, где стоит искать справедливого решения. Также очевидным является то, что 81-я статья Конституции Украины дает исчерпывающий перечень оснований, по которым депутата можно лишить полномочий, и не предусматривает никаких двояких толкований этих норм».

«Единый Центр» считает, что решение ВАСУ о лишении полномочий народных депутатов является угрозой для украинского парламентаризма, и может иметь последствия для всех политических сил, независимо от их принадлежности к власти или оппозиции.

«Поэтому единственной приемлемой позицией украинского парламента должно быть принципиальное несогласие с решением ВАСУ и соблюдение положений Конституции Украины, которые являются основной гарантией полномочий народных депутатов», - говорится в заявлении.

Партия обращается к народным депутатам с призывом «не подыгрывать власти в намерениях превратить украинский парламент в послушного исполнителя ее воли, и не ставить свою подпись под представлением в Конституционный Суд по этому делу».

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший административный суд Украины лишил депутатских мандатов П.Балогу и А.Домбровского.

Поводом для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификациях выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область).

"Признать отсутствие у Домбровского Александра Сергеевича и Балоги Павла Ивановича статуса и полномочий народных депутатов. Признать невозможным достоверное установление результатов выборов 28 октября 2012 года в одномандатных округах № 11 и № 71", - говорится в резолютивной части решения.

Высший административный суд своим решением обязал ЦИК провести повторные выборы в этих округах.

11 февраля председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявил, что намерен инициировать обращение народных депутатов в Конституционный Суд в связи с решением ВАСУ о лишении П.Балоги и А.Домбровского полномочий народных депутатов.