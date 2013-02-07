Активисты «Чесно» насчитали в ВР 55 кнопкодавов

В первые дни работы парламента представители общественного движения «Чесно» зафиксировали 55 депутатов, которые нарушили правило личного голосования. Все нарушители - представители Партии регионов. Об этом в эфире «5 канала» сообщил член общественного движения «Чесно», директор Центра политических исследований и аналитики Виктор Таран.

«Мы проанализировали первые дни работы парламента: на сегодняшний день было зафиксировано 55 депутатов, которые тем или иным образом нарушили правило личного голосования. Характерно, что все 55-ть человек, являются представителями одной фракции - фракции Партии регионов».