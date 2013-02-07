Активисты «Чесно» насчитали в ВР 55 кнопкодавов
07:49, 07 февраля 2013Политика
1734
В первые дни работы Верховной Рады 55 регионалов нарушили правило личного голосования, - движение «Чесно».
В "Чесно" обнародовали статистику
В первые дни работы парламента представители общественного движения «Чесно» зафиксировали 55 депутатов, которые нарушили правило личного голосования. Все нарушители - представители Партии регионов. Об этом в эфире «5 канала» сообщил член общественного движения «Чесно», директор Центра политических исследований и аналитики Виктор Таран.
«Мы проанализировали первые дни работы парламента: на сегодняшний день было зафиксировано 55 депутатов, которые тем или иным образом нарушили правило личного голосования. Характерно, что все 55-ть человек, являются представителями одной фракции - фракции Партии регионов».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter