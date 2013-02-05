Оппозиция заявляет, что не разблокирует Раду, пока не введут сенсорную кнопку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявили лидеры всех трех оппозиционных фракций в ВР.

В частности, лидер фракции ВО “Свобода” Олег Тягнибок заметил, что все отговорки парламентского большинства ввести систему для персонального голосования бессмысленны.

“Все это попытка просто затягивать время. Рассказы о том, что нужно полгода, чтобы разработать новую систему голосования, - это отговорка”, - сказал О.Тягнибок.

Он заметил, что фракции большинства боятся персонального голосования. “Но позиция всех трех фракций оппозиции является однозначной, решительной, четкой и необратимой. Мы будем стоять до тех пор, пока власть не включит систему «Рада-3», - сказал О.Тягнибок.

В свою очередь, лидер фракции партии «УДАР» Виталий Кличко заметил, что уже сегодня есть все основания для того, чтобы ввести в действие сенсорную кнопку.

«Некоторые из депутатов вообще не были на пленарных заседаниях. Каждый из депутатов должен приходить на работу... Мы требуем включить систему для голосования «Рада-3», - сказал В.Кличко.

Он также добавил, что можно пойти другим путем - блокировкой карточек для голосования тех депутатов, которые не присутствуют на пленарном заседании.

В.Кличко также заметил, что консультации у председателя ВР Владимира Рыбака будут продолжены.

“Я уверен, что мы сможем их додавить”, - сказал он.

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк отметил, что отказ ввести в действие сенсорную кнопку является подтверждением того, что у власти нет большинства.

“Наше требование четкое и однозначное. Это не ультиматум, а это требование украинской Конституции”, - добавил А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня должно состояться открытие второй сессии ВР седьмого созыва. В то же время представители трех оппозиционных фракций еще вчера предупредили, что работа ВР не начнется, если не будет принят закон о персональном голосовании. Сегодня, 5 февраля, народные депутаты от «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы» с самого утра заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Заседание ВР до сих пор не открыто.

У председателя ВР проходят консультации лидеров фракций.