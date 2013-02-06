Власенко говорит, что неизвестные взломали его почтовый ящик

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Батькивщина” со ссылкой на самого С.Власенко.

Как отметил депутат, техническая служба почтового сервиса Gmail сообщила, что из его электронного ящика отправляется большое количество писем.

С.Власенко подозревает, что его аккаунт сломан не случайно и не исключает, что в ближайшее время в интернете под видом его писем могут появиться фальшивки.

«Повторяется история со взломом электронных почтовых ящиков Евгении Тимошенко и других оппозиционных политиков», - отметил защитник.