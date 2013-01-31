Главное за день: обзор топ-новостей

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СМИ узнали, где может храниться химическое оружие в Сирии

Сирийское химическое оружие может храниться в военном исследовательском центре возле Дамаска, удар по которому, по заявлениям сирийских военных, нанесли ВВС Израиля.

Кожара в Брюсселе почувствовал, что ЕС хочет соглашения с Украиной

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара в Брюсселе почувствовал заинтересованность в подписании соглашения об ассоциации с Украиной. Также глава украинского МИД заявил, что Украина не будет оплачивать счет в 7 млрд долларов, который "Газпром" предъявил НАК «Нафтогаз Украины».

Оппозиция говорит, что телефонные хакеры пытались сорвать сегодняшнее собрание (фото)

В «Батькивщине» заявляют, что телефонные хакеры пытались сорвать сегодняшнее собрание оппозиционных депутатов. Лидер фракции ВО "Свобода" Олег Тягнибок призвал оппозицию обратиться к СБУ с требованием расследовать факты передачи ложных смс-сообщений. Оппоненты же по парламенту из ПР заявили, что хакерские смс на срыв собрания отправляла сама оппозиция.

В Раде выстроилась очередь желающих поставить подпись за отставку Рыбака

Народные депутаты из фракций оппозиции провели сбор подписей за отзыв Владимира Рыбака с должности председателя Верховной Рады Украины. Арсения Яценюк заявил, что с Партией регионов играть в интеллигентную оппозицию не удастся. Затем оппозиция выразила недоверие Рыбаку и закрыла собрание.

Нафтогаз направил Газпрому ответ на 7-миллиардную претензию

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» направила российскому газовому монополисту «Газпром» ответ на предъявленный счет в размере 7 млрд долл.

Апелляционный суд вновь допрашивает Павличенко

Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение жалобы на приговор Голосеевского районного суда Киева Дмитрию и Сергею Павличенко, которые были осуждены за убийство судьи Сергея Зубкова. Павличенко-младший рассказал, что в день убийства Зубкова семья Павличенко отмечала годовщину свадьбы родителей и о том, как УБОП с электрическим кабелем выбивал из него признание в убийстве.

Кожара в Брюсселе выслушал о Луценко и Тимошенко

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле выразил министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре обеспокоенность относительно ситуации с Юрием Луценко и Юлией Тимошенко.

МВФ: В Украине резко возросла потребность во внешнем кредитовании

Представитель МВФ настаивает на выполнении Украиной требований в сфере экономики.

«Батькивщина»: Дела Щербаня просто физически не существует

Промедление Генеральной прокуратурой с выдачей материалов «дела Щербаня» защитникам и Юлии Тимошенко наталкивает на мысль, что этого дела физически не существует. В свою очередь в Генпрокуратуре заверяют, что готовы предоставить защите Тимошенко материалы дела об убийстве Щербаня.

Украина ткнули носом в многочисленных нарушениях прав человека

Human Rights Watch указывает на многочисленные нарушения прав человека в Украине в 2012 году.

За атаку на Общественный совет Попова милиция завела 20 дел

Столичная милиция открыла по заявлениям граждан двадцать уголовных производств относительно событий 29 января 2013 в Главпочтамте.

Глава МИД Литвы говорит, что ассоциация с ЕС сама собой не подпишется

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отмечает, что не может быть автоматизма в подписании Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной.

Защита Тимошенко будет настаивать на ее лечении за границей

Украинским законодательством не запрещено направлять заключенных на лечение за границу, утверждает Власенко. На это "регионал" Олийнык заявил, что исключает возможность лечения Тимошенко за границей.

СМИ: В Казахстане на взятке «погорели» двое чиновников Укрспецэкспорта

В Казахстане по подозрению в даче крупной взятки задержали двух высокопоставленных сотрудников "Укрспецэкспорта".