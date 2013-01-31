Глава МИД Литвы говорит, что ассоциация с ЕС сама собой не подпишется

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня украинским журналистам.

«Это еще не решено. Было бы большой ошибкой считать, что это будет автоматически, что все произойдет само собой», - сказал министр.

Он отметил, что Украина является важным партнером не только для Литвы, но и для всего Европейского Союза, а ее геополитическая роль в Европе очень важна. Вместе с тем, Л.Линкявичюс подчеркнул, что Украина должна принять решение о выборе.

«Должен быть не только процесс, но и результат, который можно было бы оценить и ощутить», - сказал литовский министр.

Он отметил, что сегодня утром на заседании Группы друзей Украины с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой, глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал о ходе выполнения Киевом рекомендаций Совета иностранных дел ЕС, сделанных 10 декабря 2012 года.

«Во многих сферах есть сдвиги вперед, это касается и избирательного кодекса, и конституционной реформы... Это все хорошо, но это опять же - процесс, а нужно, чтобы были результаты», - сказал Л.Линкявичюс.

Он также подчеркнул необходимость решения Украиной проблемы избирательного правосудия.

«Нужны очень серьезные усилия, поскольку есть очень много вопросов и надо откровенно говорить об этом. Несмотря на то, что объясняется обратное, но впечатление все равно остается таким же, и нужно, чтобы наши украинские друзья об этом знали и относились к этому ответственно», - сказал литовский министр.