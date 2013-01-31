В ПР решили, что хакерские смс на срыв собрания отправляла сама оппозиция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Олейник сказал в интервью журналистам.

Он отметил: “Я считаю, что это неудачная провокация самих оппозиционеров”. По его словам, у него есть информация по поводу того, почему появились смс-сообщения. В.Олейник сказал, что представителям оппозиции нужно было объяснить, почему может не хватать депутатов для проведения собрания. Он отметил, что оппозиционеры затянули с проведением собрания до 10.40 в связи с тем, что не хватало депутатов для его проведения.

“Первая заявка была в 9 часов, что депутатов не хватает. Дотянули до 10.40 и в зале, как мне говорили журналисты, была критическая масса приблизительно 150, а где другие? На Мальдивах”, - отметил В.Олейник.

Как известно, вчера, 30 января, на брифинге заместитель председателя партии “Батькивщина” Александр Турчинов сообщил, что собрание оппозиционных депутатов состоится в 10 часов. Согласно информации на сайте парламента, собрание назначалось на 9 часов. Началось оно с опозданием, поскольку оппозиция объясняла, что в сессионном зале отсутствует звук, и действительно, когда начал собрание заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский, около 5 минут он говорил без микрофона, поскольку отсутствовал звук, и только затем микрофон был включен.

Сегодня в пресс-службе «Батькивщины» заявили, что телефонные хакеры пытались сорвать собрание оппозиционных депутатов. «Собрание депутатов от оппозиции пытались сорвать неизвестные лица, которые ночью обзвонили депутатов с сообщением о том, что мероприятие якобы отменяется», - отмечается в сообщении. Некоторые оппозиционные депутаты получили смс-сообщение такого же содержания с неизвестного номера на русском языке.