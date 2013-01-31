Кожара в Брюсселе почувствовал, что ЕС хочет ассоциацию с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом министр заявил украинским журналистам поздно вечером 30 января после встречи с Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

“Разговаривая с европейскими комиссарами, и в Европейском парламенте, на большинстве встреч, не на всех, я почувствовал, что есть большая заинтересованность, чтобы соглашение было подписано в этом году”, - сказал министр.

Л.Кожара отметил, что обе стороны видят прогресс в Украине, в частности, в реформировании энергетического сектора.

“Энергетический сектор на сегодняшний день является теми проявлениями прогрессивных реформ и успеха, которого Украина достигла на сегодняшний день. И это мнение разделяют здесь в Европейском Союзе. В частности, свой визит я начал со встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики. Оценка однозначна, что есть успех в реформах в Украине”, - сказал он.

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Вместе с тем, министр отметил, что взгляды на успех “не везде разделяются” в том, что касается административной реформы.

“Но нынешнее правительство, оно сориентировано на дальнейшее проведение этих реформ, и я думаю, что мы будем осуществлять эти реформы, в том числе с использованием пожеланий и советов, которые идут из ЕС”, - сказал он.