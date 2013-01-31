В Раде выстроилась очередь желающих поставить подпись за отставку Рыбака

10:12, 31 января 2013
Политика
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Народные депутаты из фракций оппозиции проводят сбор подписей за отзыв Владимира Рыбака с должности председателя Верховной Рады Украины.

Депутат рассказал, что был 80, когда ставил подпись, но за ним стоит еще большая очередь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат Владимир Арьев.

По его словам, он был 80-м, когда ставил свою подпись, но за ним стоит еще большая очередь.

Подписи ставят народные депутаты из фракций “Батькивщина”, “УДАР” и “Свобода”.

Также депутат сообщил, что параллельно собирают подписи за отставку Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки.

Как сообщал УНИАН, 30 января фракция «УДАР» подала письменное обращение в Верховную Раду относительно инициирования вопроса об отзыве с должности председателя Верховной Рады Украины В.Рыбака. «УДАР» требует выдать подписные листы, необходимые для сбора 150 подписей народных депутатов, как предусмотрено законом о регламенте.

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