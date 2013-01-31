В Раде выстроилась очередь желающих поставить подпись за отставку Рыбака

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат Владимир Арьев.

По его словам, он был 80-м, когда ставил свою подпись, но за ним стоит еще большая очередь.

Подписи ставят народные депутаты из фракций “Батькивщина”, “УДАР” и “Свобода”.

Также депутат сообщил, что параллельно собирают подписи за отставку Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки.

Как сообщал УНИАН, 30 января фракция «УДАР» подала письменное обращение в Верховную Раду относительно инициирования вопроса об отзыве с должности председателя Верховной Рады Украины В.Рыбака. «УДАР» требует выдать подписные листы, необходимые для сбора 150 подписей народных депутатов, как предусмотрено законом о регламенте.