Яценюк: с Партией регионов играть в интеллигентную оппозицию не удастся

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

По его словам, также оппозиция рассмотрит политическую ситуацию в стране, в частности, вопрос уголовного преследования бывших премьер-министра Юлии Тимошенко и министра внутренних дел Юрия Луценко.

Говоря о плане деятельности, А.Яценюк подчеркнул, что оппозиционеры должны осознать, что могут победить, только если будут едины.

“То, что мы сегодня проводим первое заседание оппозиции, - это первый шаг к усилению нашего единства”, - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что оппозиционные фракции подготовили проект заявления, которое сегодня будет принято на собрании, а сейчас также собираются подписи депутатов за отставку Владимира Рыбака с должности председателя ВР и выражения недоверия генеральному прокурору Виктору Пшонке, чтобы рассмотреть эти вопросы на следующей сессии парламента.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли оппозиция уже с сегодняшнего дня заблокировать парламентскую трибуну, А.Яценюк ответил: “Я не могу исключать того, что оппозиция имеет четкий план действий. Он, мягко говоря, не самый простой, и точно понятно, что с Партией регионов играть в интеллигентную оппозицию не удастся. Они этого не понимают... У нас есть несколько задач, одна из которых - обеспечение личного голосования”.