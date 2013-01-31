СМИ узнали, где может храниться химическое оружие в Сирии

Об этом передает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов трех стран.

Как пишет РИА Новости, в среду командование сирийской армии заявило, что израильские самолеты нанесли в среду ракетный удар по исследовательскому центру в провинции Дамаск на границе с Ливаном, который занимался "повышением уровня самообороны". Погибли два человека, еще пятеро были ранены, объекту причинен значительный ущерб. Западные СМИ ранее сообщали об ударе израильских ВВС по автоколонне с грузом оружия в районе сирийско-ливанской границы. Однако сирийские военные сообщение об ударе по конвою с оружием опровергли.

"В Джамрае (между Дамаском и ливанской границей), предположительно, хранится химическое оружие, и, возможно, колонна находилась рядом с этим объектом, когда он подвергся рано утром в среду атаке", - передает агентство. При этом источники исключают, что химическое оружие могло перевозиться непосредственно на автомобилях колонны, добавляет Рейтер.

Один из западных дипломатических источников сказал агентству, что целью удара был направлявшийся в Ливан грузовик с оружием, в частности с ракетами или зенитными комплексами. Другие источники в США подтвердили агентству Ассошиэйтед Пресс, что удар был нанесен по автоколонне, которая, по мнению Израиля, могла перевозить оружие для уничтожения воздушных целей.