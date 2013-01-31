СМИ: В Казахстане на взятке «погорели» двое чиновников Укрспецэкспорта

По данным источника ZN.UA, оба сотрудники являются руководителями департаментов.

Задержание украинцев провели в международном аэропорту в тот момент, когда они собирались вылететь домой.

Как рассказал источник, до этого представители "Укрспецэкспорта" провели встречу с должностным лицом, представляющим казахскую власть, и "передали ему благодарность" за содействие в реализации контрактов. Процесс передачи денег был задокументирован казахскими спецслужбами. Во время задержания чиновника были получены имена людей, которые передали ему деньги, после чего украинцев задержали в аэропорту, а потом по решению суда и арестовали, поскольку речь идет о взятке должностному лицу.

По информации из разных источников сумма взятки составляла 200 тысяч долларов.