В день убийства Зубкова семья Павличенко отмечала годовщину свадьбы родителей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время допроса в суде заявил сын осужденного к пожизненному заключению Дмитрия Павличенко - Сергей.

"21 марта - годовщина свадьбы родителей, поэтому когда они вернулись (из магазина, в день убийства - УНИАН), мы это отметили, съели торт", - сказал С.Павличенко.

С.Павличенко также сообщил, что раньше, в тот же день, он упал и поранил ногу стеклом. По его словам, отец обработал ему рану и перевязал ногу. При этом матери он об этом не сказал. Ночью С.Павличенко стало плохо, и отец отвез его к деду, который является работником социальных служб. С.Павличенко остался там до выздоровления. Через несколько дней его задержала милиция.

В настоящее время допрос С.Павличенко продолжается.

Как сообщал УНИАН, Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года осудил Д.Павличенко к пожизненному заключению, а его сына С.Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи. С.Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

По всей Украине прошли акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. Суд обязал Управление Государственной пенитенциарной службы в Киеве и Киевской области 23 января в 11.00 доставить подсудимых в Апелляционный суд для допроса и исследования материалов дела в части показаний осужденных, которые они давали в суде первой инстанции.

В своей жалобе на приговор отец и сын Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело в отношении следователя прокуратуры столицы, который, по их утверждению, фальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.