Оппозиция говорит, что телефонные хакеры пытались сорвать ее собрание (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина, «собрание депутатов от оппозиции пытались сорвать неизвестные лица, которые ночью обзвонили депутатов с сообщением о том, что мероприятие якобы отменяется».

В частности, как сообщила член фракции «Батькивщина» Людмила Денисова, в половине первого ночи к ней позвонили с номера руководителя секретариата фракции и мужским голосом сообщили о том, что на 9 часов утра собрание народных депутатов отменяется, а о дальнейшем плане действий депутатов обещали проинформировать дополнительно в 11 часов.

При этом, как сообщают депутаты из фракции «УДАР», «аналогичный обзвон был осуществлен с телефона работников секретариата их фракции».

Такие звонки поступили почти половине депутатов фракции, подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, «некоторые получили смс-сообщение такого же содержания с неизвестного номера на русском языке».

Несмотря на подобное телефонное хулиганство, народные депутаты от оппозиции собираются в сессионном зале, отметили в пресс-службе «Батькивщины».

Как сообщал УНИАН, вчера, 30 января, заместитель лидера партии “Батькивщина” Александр Турчинов сообщил, что на 10.00 31 января оппозиция созывает собрание в Верховной Раде Украины.

Он также сообщил, что на этом собрании будет принято решение, как оппозиции действовать «в пределах парламента, исходя из положений Конституции, закона о Регламенте Верховной Рады Украины».

Перед этим, 24 января, три оппозиционных фракции собрали и официально передали председателю парламента Владимиру Рыбаку более 150 подписей за проведение внеочередной сессии для создания Временной следственной комиссии ВР по расследованию нарушений Конституции при заключении экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко, рассмотрения вопроса политической ответственности руководителей МВД и СБУ и выражения недоверия генеральному прокурору.

Согласно Регламенту парламента, председатель Верховной Рады в семидневный срок после получения такого требования должен объявить о созыве внеочередной сессии.

Вместе с тем председатель ВР В.Рыбак 25 января заявил, что с проведением внеочередной сессии парламента возникли сложности в связи с достоверностью подписей народных депутатов. Он подчеркнул, что распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента не будет подписано, если подтвердится информация о фальсификации подписей некоторых депутатов.

Также В.Рыбак сказал, что на внеочередной сессии не будет принято никаких решений, поскольку у ее инициаторов нет необходимых 226 голосов. Вместе с тем, отметил он, ее проведение обойдется бюджету в сумму свыше 3 млн. 600 тыс. грн.

29 января В.Рыбак заявил, что нецелесообразно на этой неделе созывать внеочередную сессию парламента, потому что 5 февраля начинается очередная, вторая сессия ВР седьмого созыва, а в пресс-службе парламента сообщили, что Комитету ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады дано поручение установить законность инициативы по проведению внеочередной сессии.