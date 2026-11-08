Сенатор Блументаль собирается добиться возобновления военной помощи США для Украины

Также Блументаль призвал Трампа найти новых переговорщиков.

США должны как можно скорее возобновить военную помощь Украине и усилить санкции против России. Об этом заявил американский сенатор-демократ Ричард Блументаль в соцсети X.

"Пользуясь сильным проукраинским ветерком, дующим нам в спину после выборов, мы должны немедленно приступить к введению санкций, от которых отказался Трамп, остановить его презренную сделку по дизельному топливу, предоставить военную помощь, в частности средства противовоздушной обороны, а также принять другие меры, необходимые для демонстрации поддержки, чтобы заставить Путина сесть за стол серьезных мирных переговоров", - написал он.

Также Блументаль поделился, что он собирается внести в Конгресс США специальный законопроект, который позволит возобновить военную помощь Украине. Он подчеркнул, что российского диктатора Владимира Путина нужно убедить в том, что Вашингтон поддерживает Киев.

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Кроме того, Блументаль отметил, что президенту США Дональду Трампу нужны новые переговорщики. Он напомнил, что ранее спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф назвал Путина "гуманистом".

"Трампу нужны новые переговорщики – а не подхалимские пешки, называющие этого жестокого убийцу "гуманистом". Конгресс должен незамедлительно взять на себя лидерство", - написал сенатор.

Также Блументаль призвал Конгресс ввести меры контроля над Starlink и Starshield.

"Ни наша национальная оборона, ни наши союзники не должны зависеть от непредсказуемых прихотей самовлюбленного триллионера", - добавил сенатор.

Часть утвержденной помощи Украине от США не была предоставлена

Напомним, что, согласно отчету генеральных инспекторов США, представленному Конгрессу, в августе Украине оставалось выделить около 14,3 млрд долларов американской помощи. Однако эта помощь так и не была предоставлена.

Оборудование и услуги, поставленные в рамках программы USAI, на август 2026 года составляли 57,3 % от 33,51 млрд долларов, выделенных с 2022 года. Это соответствует примерно 19,2 млрд долларов поставленного оборудования и услуг, в результате чего на эту дату оставалось около 14,3 млрд долларов без соответствующих поставок.

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