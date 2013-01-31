Павличенко рассказал, как УБОП с электрическим кабелем выбивал из него повинную

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Павличенко заявил в ходе допроса судьей Апелляционного суда Киева Александром Дзюбой.

"В 6 утра к нам приехали сотрудники УБОПа с обыском, сразу надели на меня наручники, отвезли меня в отделение УБОПа", - сказал С.Павличенко.

По его словам, когда его привезли в УБОП сразу завели в какую-то комнату.

"Мне говорят: все давай признавайся в убийстве. Но мы не убивали, в чем признаваться? Он (сотрудник УБОП - УНИАН) говорит: видимо ты по-хорошему не понимаешь. Облили ноги водой, взяли электрический кабель и сказали: у тебя пять минут на размышления. Пять минут подумаешь, ты должен сознаться", - сказал С.Павличенко.

Он отметил, что один из сотрудников УБОП сказал ему, что его отца уже арестовали.

"Сидеть он будет в любом случае. Смотри, есть два варианта, как будут развиваться дальше события: статья 115, часть 1 (Уголовного кодекса - УНИАН), когда один человек идет по делу - от 7 до 10 лет. Статья 115, часть 2, когда вас двое, от 10 до 15 лет. Ты должен написать то, что мы сейчас тебе скажем. Ты это напишешь, поможешь этим отцу, сидеть он будет меньше, но если ты отказываешься, кого-то из вас здесь похоронят. А если ты этого не понимаешь, то вспомни, что у тебя еще есть мама и младший брат. Я согласился, потому что мне сказали, что отцу моему уже никак не выбраться из этой ситуации. Меня завели соседний кабинет, где диктовали «явку с повинной»», - сказал С.Павличенко.

Также он сообщил, что сотрудники УБОП дали ему схему дома, где был убит судья Сергей Зубков для изучения, и он должен был дать показания о якобы своих действиях во время убийства перед камерой.

По состоянию на 12.50 допрос С.Павличенко в суде продолжается уже около часа.

Как сообщал УНИАН, Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года осудил Д.Павличенко к пожизненному заключению, а его сына С.Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи. С.Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

По всей Украине прошли акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. Суд обязал Управление Государственной пенитенциарной службы в Киеве и Киевской области 23 января в 11.00 доставить подсудимых в Апелляционный суд для допроса и исследования материалов дела в части показаний осужденных, которые они давали в суде первой инстанции.

В своей жалобе на приговор отец и сын Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело в отношении следователя прокуратуры столицы, который, по их утверждению, фальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.