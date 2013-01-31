Украину ткнули носом в многочисленные нарушения прав человека

Международная правозащитная организация Human Rights Watch указывает на многочисленные нарушения прав человека в Украине в 2012 году.

Как сообщает Радио «Свобода», доклад по итогам прошлого года организация обнародовала сегодня. В докладе оценивается ситуация по соблюдению прав человека в более чем 90 странах мира.

Авторы доклада призывают Украину, как председателя ОБСЕ, быть позитивным, а не негативным примером для других государств.

Правозащитное положение в Украине в течение 2012 года оставалось неутешительным, считают правозащитники.

Первое, на что обращает внимание Human Rights Watch, это насилие, включительно с избиением и угрозами, против оппозиционных кандидатов в депутаты и их соратников накануне октябрьских выборов в Верховную Раду. Кроме того, были сообщения об административном давлении на бюджетников и студентов, чтобы они голосовали за Партию регионов. Однако в выборах не смогли принять участие ведущие оппозиционные политики.

Нuman Rights Watch также обращает внимание на то, что заключенная бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила об избиении за решеткой и отсутствии надлежащей медицинской помощи.

Один из авторов отчета, правозащитница Юлия Горбунова в комментарии Радио «Свобода» добавила: «Мы приветствуем то, что в Украине провели расследование заявления Тимошенко, но есть многочисленные сообщения об издевательствах над узниками, даже пытках, и это вызывает обеспокоенность».

Правозащитники также обращают внимание на то, что Украина продолжает высылать тех, кто ищет убежища, даже в тех случаях, когда представители ООН предупреждают, что эти люди могут быть подвергнуты пыткам у себя на родине. Одного такого мужчину в августе выдворили в Россию, другого в сентябре – в Узбекистан.

Год назад 58 сомалийцев объявили голодовку в лагере для мигрантов на Волыни, протестуя против волокиты с получением убежища. Как сказано в отчете, милиция разогнала акцию протеста с помощью слезоточивого газа и палок, а некоторые из участников акции вскоре все же получили убежище.

Авторы отчета также обращают внимание на то, что, несмотря на реформы 2011 года, некоторые украинские миграционные нормы нарушают международные стандарты, в частности, это касается короткого времени для апелляции.

Кроме того, Human Rights Watch обращает внимание на проблемы сексуальных меньшинств в Украине. Когда представители ЛГБТ-сообщества летом протестовали против принятия законопроектов против так называемой «пропаганды» гомосексуализма, то на них напали неонацисты и националисты, а киевская милиция, в частности 9 июля, лишь наблюдала за конфликтом. Эти законопроекты как дискриминационные также раскритиковали ООН, ЕС и США.

Также в организации констатировали, что от насилия пострадали представители национальных меньшинств. В сентябре, в частности, неизвестные бросили «коктейль Молотова» в дом рома в Ужгороде, и тогда милиция в течение суток дежурила возле местных жителей. А в октябре 2012 года Европейский суд по правам человека постановил, что Украина не смогла должным образом расследовать подобное нападение в 2001 году, тогда 5 рома погибло.

В отчете Human Rights Watch описывает судьбу днепропетровского эколога Владимира Гончаренко, который в августе прошлого года после избиения умер. За несколько дней до нападения он обнародовал подозрения о наличии радиоактивного металлолома в Кривом Роге. Как отмечают авторы отчета, власть так и не установила нападающих и не расследовала до конца данные эколога.

Ю.Горбунова в комментарии Радио «Свобода» заявила, что международное сообщество передало Украине председательство в ОБСЕ, чтобы власть исправила ситуацию.

«Как председатель ОБСЕ в 2013 году Украина имеет особую обязанность воплощать ценности организации, включительно с соблюдением верховенства права и отсутствием дискриминации. Мы также надеемся, что другие государства ОБСЕ добьются, чтобы Украина соблюдала свои обязательства», – подчеркнула правозащитник.