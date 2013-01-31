За атаку на Общественный совет Попова милиция завела 20 дел

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

В частности, в милиции отметили, что 29 декабря 2013 года в актовом зале Главпочтамта по улице Крещатик, 22, проходило учредительное собрание по формированию Общественного совета при КГГА. Количество участников мероприятия значительно превысило приглашенных для участия граждан.

В ходе заседания между собравшимися на собрание возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в конфликтную ситуацию. Началась сутолока. В результате чего в помещение зала повреждено несколько окон, двери и кресла. Один из собравшихся применил огнетушитель.

В ОСО отмечают, что «благодаря согласованным и оперативным действиям правоохранителей конфликт был урегулирован. После столкновений к правоохранителям обратились граждане, которые во время толкотни получили телесные повреждения, администрация здания, где проходило заседание, и народные депутаты».

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыты уголовные производства сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: статья 125 «Умышленное нанесение легких телесных повреждений», статья 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», статья 296 «Хулиганство», статья 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности» и статья 344 «Вмешательства в деятельность государственного деятеля».

Во время досудебного расследования следователи выяснят все обстоятельства происшествия, которое имело место 29 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, по данным ВО «Свобода» «28 января состоялось учредительное собрание по избранию Общественного совета при КГГА. Председателем совета был избран «свободовец» Владимир Свентицкий, также определены заместители председателя. Протокол с соответствующими решениями департамент КГГА отказался зарегистрировать. Свои действия чиновники мотивировали отсутствием на заседании членов провластной инициативной группы и отчета предыдущего председателя Общественного совета. Однако, почему члены инициативной группы не появились на заседание, осталось загадкой, ведь именно они назначили собрание на этот день».

В то же время, 29 января в Главпочтамте состоялось новое собрание по созданию Общественного совета при КГГА, «в течение нескольких часов из-за постоянной потасовки «инициативная группа» не смогла принять ни одного решения», заявили в ВО «Свобода».

Вместе с тем, секретарь собрания Роман Хорольский заявил, что представители ВО “Свобода” сорвали учредительное собрание по формированию Общественного совета 29 января. По его словам, работа собрания была приостановлена из-за событий, которые начали происходить после прихода людей, которых сопровождал народный депутат от “Свободы” Андрей Ильенко. Р.Хорольский утверждал, что его и председателя собрания избили люди в масках, которых сопровождал А.Ильенко. Также Р.Хорольский заявил, что «свободовцы» устроили столкновения в помещении, где проходило собрание.

Потом участники учредительного собрания по формированию Общественного совета при КГГА, которое проходило в Главпочтамте, утверждали, что мероприятие состоялся законно.

30 января народный депутат Александр Бригинец сообщил, что вместе с другими народными депутатами от «Батькивщины» и ВО «Свобода» встретился с председателем КГГА Александром Поповым по поводу ситуации вокруг Общественного совета. По информации депутата, была достигнута договоренность проанализировать все в понедельник, 4 февраля, после получения выводов юристов.