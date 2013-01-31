Апелляционный суд вновь допрашивает Павличенко-старшего
Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение жалобы на приговор Голосеевского районного суда Киева Дмитрию и Сергею Павличенко, которые были осуждены за убийство судьи Сергея Зубкова.
Как передает корреспондент УНИАН, отец и сын Павличенко доставлены в суд для рассмотрения их апелляции на приговор.
Судебное заседание начал в 11.20 судья Александр Дзюба, это на час позже запланированного времени (начало заседания было запланировано на 10.30 – УНИАН).
Возле здания суда собралось несколько десятков футбольных болельщиков, которые поддерживают подсудимых. Ожидается, что во время сегодняшнего заседания показания будет давать С.Павличенко.
В настоящее время продолжен допрос Д.Павличенко.
Как сообщал УНИАН, 21 марта 2011 года был убит судья Шевченковского районного суда Киева С.Зубков. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны Д.Павличенко и его сын С.Павличенко, но они не признали своей вины.
Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года осудил Д.Павличенко к пожизненному заключению, а его сына С.Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи. С.Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.
По всей Украине прошли акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.
14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. Суд обязал Управление Государственной пенитенциарной службы в Киеве и Киевской области 23 января в 11.00 доставить подсудимых в Апелляционный суд для допроса и исследования материалов дела в части показаний осужденных, которые они давали в суде первой инстанции.
В своей жалобе на приговор отец и сын Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело в отношении следователя прокуратуры столицы, который, по их утверждению, фальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.