В Киеве могут сделать наземный транспорт бесплатным: Зеленский дал поручение

Правительство должно разработать конкретные меры по обеспечению работы столичного транспорта в случае сбоев в работе метро или повреждения мостов через Днепр.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Сергею Корецкому подготовить программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева. Об этом глава государства сообщил в Telegram по итогам селекторного совещания.

Как отметил президент, премьер-министр Сергей Корецкий, секретарь СНБО Игорь Клименко, министр внутренних дел Иван Выговский представили варианты резервных транспортных схем для столицы. В настоящее время прорабатывается необходимое количество транспорта, реорганизация дорожного движения в определенных районах Киева.

"Важно, чтобы правительство подготовило и конкретные меры по обеспечению бесперебойной и гарантированно доступной работы городского наземного транспорта в условиях сбоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр. Поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и обеспечить достаточный резерв автобусов для Киева. Спасибо за конкретные предложения", – сообщил Зеленский.

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Почему метро в Киеве останавливается во время отключений света

Как сообщал УНИАН директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, в связи с постоянными воздушными атаками российских оккупантов на объекты критической и энергетической инфраструктуры в Киеве регулярно отсутствует свет и возникают трудности с функционированием городского транспорта.

Харченко отмечал, что иногда случались остановки метро. Из-за низкого напряжения в сети переставали ходить трамваи и троллейбусы.

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