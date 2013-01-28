В ПР предлагают засекретить данные о национальности, образовании, состоянии здоровья

Народный депутат Украины Елена Бондаренко (фракция Партии регионов) зарегистрировала в Верховной Раде проект закона “О внесении изменений в статьи 8 и 11 Закона «Об информации» относительно языка информации и информации о физическом лице”.

Об этом сообщается на сайте ВР.

Данным законопроектом предусмотрено, что «язык информации определяется Законом Украины «Об основах государственной языковой политики», международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, другими законодательными актами Украины в сфере информации».

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Кроме того, предусмотрено, что не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о человеке без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и защиты прав человека. К конфиденциальной информации о физическом лице относятся, в частности, данные о его национальности, образовании, семейном положении, религиозных убеждениях, состоянии здоровья, а также адрес, дата и место рождения. “Каждому обеспечивается свободный доступ к информации, которая касается его лично, кроме случаев, предусмотренных законом», - отмечается в законопроекте.