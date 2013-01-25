СМИ выяснили, что и когда заканчивала Королевская (документ)

Об этом говорится в ответе вуза на информационный запрос "ОстроВа".

Начальник центра связей с общественностью университета Г.Щербак рассказал, что 9 сентября 1993 года приказом по Восточноукраинскому государственному университету Н.Королевская в связи с переводом на 2 курс экономического факультета (дневная форма обучения) из Высшей школы экономики города Алчевска была допущена "до ликвидации доздач".

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При этом, переведенная на дневную форму обучения студентка Королевская закончила университет заочно. "В 1997 году Королевская Н.Ю. закончила специальность "Менеджмент в производственной сфере"… Защита дипломного проекта на тему "Управление материальными ресурсами предприятия" состоялась 17 июня 1997 года. На основании решения Государственной экзаменационной комиссии Королевской Н.Ю. присвоена квалификация менеджера с вручением диплома установленного образца", - говорится в ответе на информационный запрос.