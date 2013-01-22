Тимошенко рассказала соратникам, как остановить «каток» Партии регионов

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Ю.Тимошенко к украинцам и соратникам по случаю Дня Соборности.

По убеждению Ю.Тимошенко, торжественное провозглашение Акта Единения 22 января 1919 года возле Святой Софии Киевской должно быть не только светлым символом объединения, но и показательным уроком для всех.

По ее словам, если нет солидарности, соборности, то этим всегда пользуются враги соборности и независимости Украины. «Именно они сегодня пришли к власти», - добавила лидер партии.

По мнению Ю.Тимошенко, настоящая Соборность Украины возможна лишь при условии присоединения к Европейскому Союзу. «Мы обязаны воплотить мечту многих поколений украинцев жить в единой европейской семье. Любые таможенные, евразийские и другие им подобные союзы – это прямая угроза не только соборности, но и государственности Украины», - говорится в обращении.

По словам Ю.Тимошенко, сегодня «режим Януковича действует по классическому оккупационному принципу – разделяй и властвуй. Именно поэтому вбрасываются законы о языках, устанавливаются бюсты Сталина, противопоставляются предприниматели и пенсионеры, Восток и Запад и т.д.

Именно власть предержащие грабят государство, сдают его интересы, переписывают историю и пытаются искоренить все украинское из жизни и памяти народа. Именно они издеваются над народом, пытаясь лишить людей конституционных прав и свобод. И вполне понятно, что наше единство, наша соборность, духовное родство являются главной угрозой их господству».

Лидер «Батькивщины» напомнила, что год назад, в День Соборности, оппозиционные силы подписали Соглашение об объединении. Во время подготовки к парламентским выборам между настоящими оппозиционными силами не было взаимной борьбы, не было критики, а было партнерство.

«Общество положительно восприняло объединительные процессы. Три оппозиционные силы поддержали почти 50% избирателей – это большая сила и это значит, что обществу надоело «улучшение» жизни, которое реализует режим Януковича. Все мы понимаем, если бы власть не изменила избирательную систему, не применила массовые фальсификации, подкуп избирателей и админресурс, – оппозиция имела бы в Верховной Раде парламентское большинство», - отметила Ю.Тимошенко.

По ее убеждению, идея объединения, идея соборности работает.

Она подчеркнула, что главной задачей на следующий год является углубление единства и создание стойкой, хорошо скоординированной оппозиционной коалиции в составе «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа».

«Идеальный вариант – продолжение объединительных процессов оппозиционных сил, создание единой партии, потому что каток Партии регионов может остановить лишь мощная оппозиционная сила, которая будет иметь безоговорочную поддержку общества. Объединительные процессы оппозиционных сил с обществом ускорят гибель этого колосса на глиняных ногах, которым в действительности является режим Януковича», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Кроме того, по ее убеждению, оппозиция должна усилить диалог с обществом. «Прошу, идите к людям, общайтесь с ними «глаза в глаза». От дома к дому, от человека к человеку нужно нести правду и вселять надежду в то, что лучшие изменения возможны, что они на пороге, что нужно действовать единым фронтом в борьбе с бандой, которая временно захватила власть», - отметила Ю.Тимошенко, обращаясь к своим соратникам.

«Каждое нарушение прав человека, каждая акция стихийного протеста, каждое обращение о защите и помощи не должны оставаться вне поля зрения оппозиции. Оппозиция должна сражаться с властью, коррумпированными чиновником, псевдоправоохранительными органами за каждого обиженного человека. Когда общество почувствует, что оппозиция вместе с ним, что она на стороне народа, тогда люди в нужный момент поднимутся и обязательно поддержат нас», - убеждена Ю.Тимошенко.