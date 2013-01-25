Политолог: следующий глава государства может посадить нынешних

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Центра социологических и политологических исследований “Социовимір” Сергей Таран.

По его словам, нынешний Президент окажется перед выбором - “или Янукович останется вечным Президентом, или у него все отнимут, и он будет в тюрьме”. “Потому что, по большому счету, любой Президент, который придет после Януковича, для своего политического имиджа в первую очередь покажет, что все, что происходило до него, было неправильно”, - объяснил эксперт.

В свою очередь, научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей Гарань сказал, что возможен еще и третий вариант для В.Януковича – уехать из Украины.

По его словам, именно В.Янукович открыл “ящик Пандоры”, начав политические преследования.

Как добавил А.Гарань, новый лидер государства может начать преследование нынешних представителей власти, и такие дела “не будут шиты белыми нитками”.