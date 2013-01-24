Янукович в Давосе переговорил с председателем Европарламента
15:57, 24 января 2013Политика
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В Давосе Янукович провел встречу с председателем Европарламента.
Янукович встретился с Шульцем / Фото: сайт Президента Украины
В Давосе Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с председателем Европейского парламента Мартином Шульцем.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, не уточняя пока, о чем шла речь в ходе этой встречи.
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