Янукович в Давосе переговорил с председателем Европарламента

15:57, 24 января 2013
Политика
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В Давосе Янукович провел встречу с председателем Европарламента.

Янукович встретился с Шульцем / Фото: сайт Президента Украины

В Давосе Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с председателем Европейского парламента Мартином Шульцем.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, не уточняя пока, о чем шла речь в ходе этой встречи.

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